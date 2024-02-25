В начале марта в Кемеровской области будет морозно

Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в регионе 26 февраля ночью будет −16, −21, местами до −28, днём −8, −13, местами −2, −7. Ветер юго-западный постепенно перейдёт на северо-восточный 3−8 м/с. Переменная облачность, ожидается снег, но небольшой, по южным районам — умеренный. На дорогах гололедица.
В столице Кузбасса ночью столбик термометра опустится до −18,-20, днём −9,-11. Ветер с юго-западного сменит направление на северо-восточный. Небольшой сне, дымка на дорогах и гололедица.
«Февраль в этом году очень контрастен. Первая декада аномально тёплая с плюсовыми отметками и дождём 10 февраля, вторая декада аномально холодная с понижением по области до −42ºС. Третья декада тоже не порадует теплом», — сообщается на сайте гидрометцентра.
По данным ведомства, в начале марта в Кемеровской области морозы сохранятся, правда, будут с весенними природными процессами и явлениями.