В начале марта в Кемеровской области будет морозно

«Февраль в этом году очень контрастен. Первая декада аномально тёплая с плюсовыми отметками и дождём 10 февраля, вторая декада аномально холодная с понижением по области до −42ºС. Третья декада тоже не порадует теплом», — сообщается на сайте гидрометцентра.