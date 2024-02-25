Почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году

В прошлом году в столице отремонтировали 344 строения, находившихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве продолжается масштабная работа по выявлению зданий и строений в неудовлетворительном состоянии. Специалисты Госинспекции по недвижимости совместно с федеральными и столичными органами власти, а также собственниками объектов определяют ключевые этапы по ремонту ветхого фонда и участвуют в разработке дорожных карт. Если здание не подлежит восстановлению и угрожает жизни и здоровью граждан, принимается решение о сносе.
«Наша работа в отношении ветхих построек позволяет восстанавливать архитектурный облик города и в то же время избавлять его от особо опасных сооружений. За прошедший год в столице демонтировали 546 аварийных объектов, их общая площадь превысила 541,5 тысячи квадратных метров. Также в 2023 году восстановили 344 ветхих строения общей площадью 736,8 тысячи квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.
Госинспекция по недвижимости приступила к работе по выявлению ветхих и аварийных объектов для их дальнейшего восстановления или сноса в 2020 году. Тогда контрольные мероприятия проводились только в Центральном административном округе.
«С 2021 года ведомство выявляет такие объекты на территории всей Москвы. Ежегодно мы подводим итоги по этому направлению деятельности. Так, в 2023-м совместно с профильными структурами и правообладателями мы проработали 890 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии», — добавил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Один из примеров восстановленных объектов — ветхое здание 1890 года постройки, находящееся в Басманном районе по адресу: Балакиревский переулок, дом 1/28, строение 1. Совместно с собственником была разработана и согласована дорожная карта, в результате там отремонтировали фасад.
В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы восстановили ветхое здание 1965 года постройки, расположенное по адресу: Волоколамское шоссе, владение 47, строение 11. В дальнейшем его планируется использовать как медицинское учреждение.
На северо-востоке в Бутырском районе владелец восстановил здание по адресу: улица Складочная, дом 1, строение 32, ранее имевшее неприглядный вид. В перспективе здесь планируется открыть торговый объект.