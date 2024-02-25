Почти 350 ветхих зданий восстановили в Москве в 2023 году

В Москве продолжается масштабная работа по выявлению зданий и строений в неудовлетворительном состоянии. Специалисты Госинспекции по недвижимости совместно с федеральными и столичными органами власти, а также собственниками объектов определяют ключевые этапы по ремонту ветхого фонда и участвуют в разработке дорожных карт. Если здание не подлежит восстановлению и угрожает жизни и здоровью граждан, принимается решение о сносе.