В Пермском крае умер народный артист РСФСР Владимир Гуляев

— За всеми многочисленными регалиями Владимира Дмитриевича стоит огромный сложный творческий путь длиною в более, чем 40 лет, 30 из них — на посту художественного руководителя Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Это целая эпоха, которую нарекли «Театром Гуляева». За время своей творческой деятельности он поставил около 160 спектаклей, около 40 из них оформил сам, создал множество самобытных образов в качестве актера, — говорится на сайте Коми-пермяцкого национального драматического театра.