Социальный эксперимент провели волонтеры в Астане

В комментариях под видео многие пользователи Казнета пожалели девушку, решив, что ей просто некуда идти. Однако, как выяснилось, посыл был совсем в другом. Таким образом волонтеры решили провести социальный эксперимент в рамках акции против вандализма. Постановка должна была призвать людей относится к чистоте и порядку на остановочных комплексах с большим вниманием и уважением.