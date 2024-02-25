Памятник за 65 млн тенге разрушается в Актау

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Постамент памятника за 65 млн тенге разваливается в Актау.
Местные жители пытаются обратить внимание властей на памятник Тобаниязу Алниязулы в одном из микрорайонов города, пишет «Лада».
На фотографиях видно, что часть облицовочной плитки на постаменте сломана, торчит арматура. Как считают горожане, акимат не торопится восстанавливать его.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города.
«После определения подрядной организации будут проведены восстановительные работы», — утверждают чиновники.
По информации издания, это уже второй памятник Тобаниязу Алниязулы. Согласно данным сайта госзакупок, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге.