Юные музыканты растрогали пассажиров поезда Туркестан-Павлодар

Удивлённые пассажиры выкрикивали слова поддержки: «Какие молодцы», «Хорошо сыграли» и выражали пожелания успеха.

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Стоит отметить, что на поездах Национального Перевозчика часто артисты с удовольствием проводят репетиции и готовятся к своим выступлениям, радуя всех пассажиров уникальным искусством.