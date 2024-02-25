Юные музыканты растрогали пассажиров поезда Туркестан-Павлодар

Позитивным видео поделились в пресс-службе КТЖ.
Благодаря таланту юных домбристов, вагон преобразился в настоящую сцену. Пассажиры поезда № 46 маршрута Туркестан-Павлодар были приятно удивлены прекрасному вокальному исполнению детей, создавшим приятную атмосферу в поезде.
«Юные домбристы исполнили народную песню “Қазақтай ел қайда”, слова которой принадлежат заслуженному деятелю Казахстана Несипбеку Айтулы. Как выяснилось, дети направлялись в Астану на участие в музыкальном соревновании», — говорится в сообщении.
Удивлённые пассажиры выкрикивали слова поддержки: «Какие молодцы», «Хорошо сыграли» и выражали пожелания успеха.
⠀
Стоит отметить, что на поездах Национального Перевозчика часто артисты с удовольствием проводят репетиции и готовятся к своим выступлениям, радуя всех пассажиров уникальным искусством.
Ранее в сети появилось видео, где талантливые домбристы устроили концерт по дороге из Алматы в Шымкент.