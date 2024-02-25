В Ташкент прибыли 3 новых четырехвагонных состава метро из России

По данным столичного метрополитена, новые поезда в течение 8−10 дней пройдут технические испытания, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров..Новые вагоны будут введены в эксплуатацию преимущественно на линии на Юнусабадской и Кольцевой линиях.
Отмечается, что в течение 2024 года планируется поэтапно ввести в эксплуатацию еще 8 поездов метро.
«В результате этих плановых работ, планируется добиться обновления вагонного парка метрополитена и дальнейшего сокращения фиксированных интервалов времени», — говорится в сообщении.