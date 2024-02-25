Сильный туман ожидается в Алматы 26 февраля

Департамент по ЧС города Алматы на основании Штормового предупреждения ОЯ № 11 от 25 февраля 2024 года информирует: в городе Алматы: в понедельник 26 февраля ожидается туман. В этой связи, Департамент по ЧС Алматы напоминает — в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости, — отметили в ведомстве.