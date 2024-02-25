В Самаре 50 иностранных водителей рискуют остаться без работы

В Самарской области иностранные граждане, работающие по патенту, не смогут продолжать свою деятельность сразу в нескольких сферах. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона.
Запрет вступило в силу 24 февраля 2024 года. Так, по словам замдиректора «СамараАвтоГаз», на предприятии по патенту работает порядка 50 водителей-иностранцев. Организация будет вынуждена искать новых сотрудников. Также Анна Замыкая отметила, что в поставленный срок будет непросто быстро найти новых водителей.
Волноваться не стоит за трамваи и троллейбусы. Нехватки кадров из-за нового запрета не будет.