В двух местах центра Воронежа запретят парковаться

В центре Воронежа на будущей неделе запретят парковку в двух местах. В понедельник, 26 февраля, с 6.00 до 18.00 нельзя будет оставлять машины на участке улицы Художника Бучкури — от улицы 25 Октября до Бехтерева. Цель ограничения в городском управлении дорожного хозяйства назвали весьма туманную — повышение безопасности дорожного движения.
А с 22.00 вторника, 27 февраля, до 15.00 среды, 28 февраля, запретят парковку в районе памятника генералу Ивану Черняховскому. Там будут проводить патриотическое мероприятие, какое, не сообщают.
Временная схема движения у памятника Ивану Черняховскому. телеграм-канал управления дорожного хозяйства Воронежа.