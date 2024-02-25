В двух местах центра Воронежа запретят парковаться

В центре Воронежа на будущей неделе запретят парковку в двух местах. В понедельник, 26 февраля, с 6.00 до 18.00 нельзя будет оставлять машины на участке улицы Художника Бучкури — от улицы 25 Октября до Бехтерева. Цель ограничения в городском управлении дорожного хозяйства назвали весьма туманную — повышение безопасности дорожного движения.