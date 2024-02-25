Рамадан 2024: когда начнется священный для мусульман месяц

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Через две недели начнется священный месяц Рамадан (Рамазан).
Мусульмане всего мира готовятся к великому посту — периодe духовного и телесного очищения, воздержания от пищи и питья в дневное время суток, обновления, избавления от греховного.
Пост в Рамадан является одним из столпов ислама, основ религии. Остальные четыре — пятикратный намаз, признание, что Аллах — единый Бог, паломничество в Мекку и закят (специальный налог для верующих).
Дата начала и конца Рамадана в 2024 году
В этом году месяц Ораза начнется с захода солнца 11 марта и продлится до 9 апреля включительно.
На закате последнего дня отмечают Ораза Байрам (Ораза айт) — праздник разговения.
Разговение отмечают с особым благоговением, ведь оно означает, что у человека получилось преодолеть трудные испытания во имя Аллаха.
Сам месяц Рамадан очень важен и упомянут в Коране. Согласно ему, мусульмане постятся в дневное время суток — от сухура до ифтара, прием пищи до рассвета и после заката.
Кто должен соблюдать пост Рамадан
Человек может соблюдать пост Рамадан лишь при трех условиях:
если он — мусульманин;
человек в здравом уме и памяти;
постящийся — совершеннолетний.
Больным, беременным, странникам, путешественникам поститься не обязательно.
Мусульманские праздники в 2024 году, дата Ораза айта 2024.
Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана ранее утвердил график религиозных праздников на 2024 год.
Священный месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта.
Ночь Могущества и Предопределения (Кадыр тун) выпадает на ночь с 5 на 6 апреля.
Ораза айт (Ораза байрам) — 10 апреля.
Первый день Курбан айта (Курбан байрам) — в понедельник, 17 июня.
Начало месяцев по Хиджре было сделано на основе данных международных центров астрономических исследований.
Муфтият предупредил, что точные даты религиозных праздников могут измениться в зависимости от видимости новолуния.