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Рамадан 2024: когда начнется священный для мусульман месяц

Дата начала великого поста, традиции и календарь мусульманских праздников — в материале Sputnik Казахстан.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Через две недели начнется священный месяц Рамадан (Рамазан).

Мусульмане всего мира готовятся к великому посту — периодe духовного и телесного очищения, воздержания от пищи и питья в дневное время суток, обновления, избавления от греховного.

Пост в Рамадан является одним из столпов ислама, основ религии. Остальные четыре — пятикратный намаз, признание, что Аллах — единый Бог, паломничество в Мекку и закят (специальный налог для верующих).

Дата начала и конца Рамадана в 2024 году

В этом году месяц Ораза начнется с захода солнца 11 марта и продлится до 9 апреля включительно.

На закате последнего дня отмечают Ораза Байрам (Ораза айт) — праздник разговения.

Разговение отмечают с особым благоговением, ведь оно означает, что у человека получилось преодолеть трудные испытания во имя Аллаха.

Сам месяц Рамадан очень важен и упомянут в Коране. Согласно ему, мусульмане постятся в дневное время суток — от сухура до ифтара, прием пищи до рассвета и после заката.

Кто должен соблюдать пост Рамадан

Человек может соблюдать пост Рамадан лишь при трех условиях:

если он — мусульманин;

человек в здравом уме и памяти;

постящийся — совершеннолетний.

Больным, беременным, странникам, путешественникам поститься не обязательно.

Мусульманские праздники в 2024 году, дата Ораза айта 2024.

Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана ранее утвердил график религиозных праздников на 2024 год.

Священный месяц Рамазан (Рамадан) начнется 11 марта.

Ночь Могущества и Предопределения (Кадыр тун) выпадает на ночь с 5 на 6 апреля.

Ораза айт (Ораза байрам) — 10 апреля.

Первый день Курбан айта (Курбан байрам) — в понедельник, 17 июня.

Начало месяцев по Хиджре было сделано на основе данных международных центров астрономических исследований.

Муфтият предупредил, что точные даты религиозных праздников могут измениться в зависимости от видимости новолуния.