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Дожди, туман и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля

В понедельник будет преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами по востоку порывистый.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 69% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Reuters

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, туман и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами по востоку порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля по востоку до плюс 8 градусов по юго-западу. Днем будет плюс 3−9, по западу 10−14 градусов тепла.