25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, туман и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами по востоку порывистый.



Температура воздуха ночью составит от нуля по востоку до плюс 8 градусов по юго-западу. Днем будет плюс 3−9, по западу 10−14 градусов тепла.