Минздрав упрощает порядок обращения и лечения пациентов в поликлинике

С марта текущего года планируется:
сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с 1 месяца до 3-х.
С апреля текущего года:
— будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы,
в т. ч.офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.