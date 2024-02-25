Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Минздрав упрощает порядок обращения и лечения пациентов в поликлинике

Министерством здравоохранения вносятся изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания медицинской помощи в поликлинике, передает DKNews.kz.

С марта текущего года планируется:

сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с 1 месяца до 3-х.

С апреля текущего года:

— будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в т. ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
  • приемы онколога и онкогематолога;
  • приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
  • повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.

С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.