Более 159 тысяч граждан Украины прибыло за два года в Беларусь

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что за два года более 159 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь.
Уточняется, что с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыло 159 096 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 924, транзитом через Польшу — 106 641, через Литву — 31 906, через Латвию — 4 625.
С начала 2024 года в Беларусь въехало 12 604 граждан Украины. Из них транзитом через Польшу прибыло 8 853 человек, через Литву — 3 656, через Латвию — 89, через Украину — 6.