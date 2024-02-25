Сколько безработных в Беларуси и что о них известно

На статистику Белстата по количеству не занятых в экономике белорусов обратил внимание 1Prof.by.
В 2023 году в Беларуси было 3282 безработных человека. По сравнению с 2022 годом, их стало меньше почти на треть.
Чаще безработными оказываются мужчины, чем женщины — 65,3% против 34,7%.
Больше всего безработных в Брестской области — почти одна четвертая от общего количества, меньше всего их в Минске и области.
У большинства — более трети — белорусских безработных профессионально-техническое образование, но велика доля и тех, кто окончил вуз — таких почти каждый пятый.
Чаще всего человек, потерявший работу, находит новое место в срок от 1 до 3 месяцев — так происходило с каждым третьим безработным в Беларуси. Практически столько же человек справлялись и быстрее, чем за месяц. Но встречаются и ситуации, когда человек ищет новую работу более года.
В 2023-м за помощью в поиске работы в службы занятости обратилось почти 150 тыс. человек, более 130 тыс. трудоустроили.