Сколько безработных в Беларуси и что о них известно

Чаще всего человек, потерявший работу, находит новое место в срок от 1 до 3 месяцев — так происходило с каждым третьим безработным в Беларуси. Практически столько же человек справлялись и быстрее, чем за месяц. Но встречаются и ситуации, когда человек ищет новую работу более года.