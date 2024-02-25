Штормовое предупреждение: некоторые регионы Казахстана накроет туман

Туман прогнозируют также в горных районах Алматинской области и Алматы, а также ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и Уральске; на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области; в Шымкенте — ночью и утром; на севере, востоке Костанайской области.