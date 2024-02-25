Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям

«В этой связи Департамент по ЧС Алматы напоминает, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости», — говорится в сообщении.