В Челябинской области неделя начнется с плюсовых температур

В Челябинской области 26 февраля установится совсем не зимняя погода. По данным челябинского гидрометцентра, столбики термометров за окном окажут от 0 до +2 градусов тепла.
Как сообщают синоптики, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью −11,-16, в горах и низинах до −21, на юге до −26. А вот днем нас ожидают от −7 до +2 по области и от 0 до +2 в столице Южного Урала. Ветер западный, северо-западный 3−8, местами порывы до 12−14 метров в секунду.