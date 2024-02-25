Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Челябинской области неделя начнется с плюсовых температур

По данным синоптиков, 26 февраля столбики термометров покажут до +2 градусов тепла.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 39% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области 26 февраля установится совсем не зимняя погода. По данным челябинского гидрометцентра, столбики термометров за окном окажут от 0 до +2 градусов тепла.

Как сообщают синоптики, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью −11,-16, в горах и низинах до −21, на юге до −26. А вот днем нас ожидают от −7 до +2 по области и от 0 до +2 в столице Южного Урала. Ветер западный, северо-западный 3−8, местами порывы до 12−14 метров в секунду.