В Челябинской области неделя начнется с плюсовых температур

Как сообщают синоптики, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью −11,-16, в горах и низинах до −21, на юге до −26. А вот днем нас ожидают от −7 до +2 по области и от 0 до +2 в столице Южного Урала. Ветер западный, северо-западный 3−8, местами порывы до 12−14 метров в секунду.