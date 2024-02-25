Белорусские легкоатлеты завоевали 11 наград на чемпионате России

Золотые медали для национальной сборной добыли Виолетта Скворцова (прыжок в длину и тройной прыжок), Олег Томашевич (толкание ядра), Матвей Волков (прыжок с шестом), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Виталий Парахонько (60 метров с барьерами), Эльвира Граборенко (60 метров с барьерами).
На вторую ступень пьедестала почета поднимались Ирина Жук — в прыжке с шестом, Анна Михайлова — в беге на 400 метров и Максим Андралойть — в семиборье. Бронза досталась спринтерше Янине Луценко в беге на 60 метров.
Чемпионат России стал заключительным стартом для белорусов в зимнем сезоне.
Международные федерации и ассоциации отстранили белорусских и российских спортсменов от соревнований на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.
Спустя время спортсменов начали допускать, но в нейтральном статусе. На данный момент в состязаниях могут участвовать белорусские боксеры, тяжелоатлеты, гольфисты, гребцы и представители некоторых других видов спорта.
Как сообщал министр спорта республики Сергей Ковальчук, у Беларуси на Игры имеется 14 лицензий по шести видам спорта.