Бари Алибасов попал в больницу с подозрением на инсульт

Осенью 2023 года основатель группы «На-На» перенес операцию на позвоночнике после падения с третьего этажа. Об этом инциденте сам Алибасов рассказал Лере Кудрявцевой в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ. По его словам, он с коллегами поспорил на бутылку водки, что сможет выпрыгнуть с третьего этажа местного ДК в Калининграде. Как утверждал Алибасов, в тот момент он был трезв.