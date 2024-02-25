Бари Алибасов попал в больницу с подозрением на инсульт

По его словам, 76-летний музыкант находится в сознании.
«Пока нет результатов анализов, сейчас его отправили на КТ и обследование».
Осенью 2023 года основатель группы «На-На» перенес операцию на позвоночнике после падения с третьего этажа. Об этом инциденте сам Алибасов рассказал Лере Кудрявцевой в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ. По его словам, он с коллегами поспорил на бутылку водки, что сможет выпрыгнуть с третьего этажа местного ДК в Калининграде. Как утверждал Алибасов, в тот момент он был трезв.
Прыжок оказался не очень удачным — музыкант упал на асфальт. Артисту вызвали «скорую» и он три месяца провел в больнице.
Чем известен Бари Алибасов?
Бари Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск (Казахская ССР, ныне Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан).
В 1989 году Бари Алибасов создал в Москве поп-группу «На-На» и стал ее художественным руководителем и продюсером. Кроме того, он является автором многих песен коллектива.
Музыкант попробовал также себя на телевидении и в кино. В начале 2000-х он был ведущим юмористического ток-шоу «Бредни Бари» на телеканале М1.
Исполнял различные роли в фильмах «Игры мотыльков» (2003, режиссер Андрей Прошкин) и «Коси и забивай» (2004, Ильдар Исламгулов), сериалах «FM и ребята» (2001, Оксана Перуновская), «Товарищи полицейские» (2011, Константин Фролов) и других.
Автор книги «Основы на-найской философии в диалогах и размышлениях» (1999).