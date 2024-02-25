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В Новосибирске прошел концерт Шамана

Он выступил на «Локомотив-Арена».
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске прошел концерт Шамана. Он состоялся 25 февраля на «Локомотив-Арене».

На концерте прозвучали популярные хиты певца. Концерт длился два часа. Новосибирцы подпевали любимому исполнителю и танцевали.

После концерта люди смогли спокойно разъехаться по домам.

Напомним, что на днях певица Zivert перенсла свое выступление в Новосибирске. Она отказалась от гастролей из-за серьезных проблем со здоровьем. Новосибирцы уже стали жаловаться на то, что не могут вернуть деньги за билеты на ее концерт.

музыка