В Новосибирске прошел концерт Шамана

Напомним, что на днях певица Zivert перенсла свое выступление в Новосибирске. Она отказалась от гастролей из-за серьезных проблем со здоровьем. Новосибирцы уже стали жаловаться на то, что не могут вернуть деньги за билеты на ее концерт.