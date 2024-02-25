В Новосибирске прошел концерт Шамана. Он состоялся 25 февраля на «Локомотив-Арене».
На концерте прозвучали популярные хиты певца. Концерт длился два часа. Новосибирцы подпевали любимому исполнителю и танцевали.
После концерта люди смогли спокойно разъехаться по домам.
Напомним, что на днях певица Zivert перенсла свое выступление в Новосибирске. Она отказалась от гастролей из-за серьезных проблем со здоровьем. Новосибирцы уже стали жаловаться на то, что не могут вернуть деньги за билеты на ее концерт.