В Актюбинской области готовятся к весне

Подготовка к весеннему паводку в областном центре интенсивная. Составлен план мероприятий, с 16 февраля текущего года ведутся работы по очистке каналов и арыков от снега и льда.
В настоящее время подрядные организации приступили к очистке каналов в жилых массивах Курашасай, Есет батыр, Курайлы, Сая, Жанаконыс, открытых арыков в мкр. Алтын орда.
Аким области ознакомился с работами по устройству защитной плотины и канала в Курашасае, встретился с активной группой жителей этого жилого массива. Один из них — Болат Мусаев отметил, что темпы уборки снега хорошие, угроза подтопления жилого массива снизилась.
В жилом массиве Сая проведены работы по обустройству защитной дамбы, канала длиной 850 метров, а также замене водопропускной трубы на большую диаметром. Асхат Шахаров поручил ответственным должностным лицам усилить контроль в населенных пунктах в паводковый период.
Стоит отметить, что жилые массивы Куршасай и Сая в числе 16 участков, на которых акиматом города проведены инженерные работы.
Глава региона ознакомился с готовностью Актюбинского водохранилища к приему талой воды. Проектная мощность водоема составляет 245 млн м3, в настоящее время имеется 141,8 млн м3, то есть заполненность составляет 58%.
Аким области отметил, что для планомерного реагирования в паводковый период необходимо создать рабочую группу и еще раз рассмотреть исполнение плана мероприятий.
Подготовка к весне ведется и в южной столице Казахстана.