Мнение: к белорусской медицине всегда относятся с большим уважением

По его словам, к белорусской медицине в странах постсоветского пространства всегда относятся с большим уважением и всегда хотят видеть белорусских врачей и в качестве преподавателей, и в качестве практиков. Но слава о квалифицированных медиках из Беларуси пошла дальше. «В январе наш центр подписал соглашение с Республикой Мальдивы, ориентируясь на то, что дальнюю дугу надо рассматривать как перспективную. К нам приехали первые пациенты из Мальдив. Им очень понравилось», — рассказал он.