Мнение: к белорусской медицине всегда относятся с большим уважением

«Гомельская область, как и Брестская, находится на границе с Украиной. Я сам работал в первые моменты, когда украинцы выезжали оттуда. В большинстве случаев мы получали благодарность за медицинскую и социальную помощь, которую предоставили. Мы помогали им бесплатно, оказывали и первую, и плановую медицинскую помощь», — рассказал Олег Криволапов.
По его словам, к белорусской медицине в странах постсоветского пространства всегда относятся с большим уважением и всегда хотят видеть белорусских врачей и в качестве преподавателей, и в качестве практиков. Но слава о квалифицированных медиках из Беларуси пошла дальше. «В январе наш центр подписал соглашение с Республикой Мальдивы, ориентируясь на то, что дальнюю дугу надо рассматривать как перспективную. К нам приехали первые пациенты из Мальдив. Им очень понравилось», — рассказал он.
По словам Олега Криволапова, центр не ограничивался быстрыми обследованиями. «Это были вспомогательные репродуктивные технологии, где люди задерживаются», — пояснил специалист.
Главврач добавил, что 70% населения Мальдив проводят плановые, высокотехнологичные, сложные медицинские процедуры за пределами государства. «Это может быть Индия, Индонезия. Для них это дешевле, и они больше доверяют врачам за пределами родины, — сказал он. — Они считают, что это перспективное направление. К оказанию высокотехнологичной помощи можно добавить туризм, пищевую промышленность. Группа людей жила в Беларуси четыре месяца и уехала с хорошими впечатлениями».