Индия планирует отправить вертолёт на Марс

Как сообщает India Today, индийская организация космических исследований (ISRO) работает над концепцией, которая будет включать вертолёт и марсианским орбитальный космический аппарат. Запуск миссии запланирован на начало 2030-х годов.
Индия хочет включить вертолёт, похожий на Ingenuity, в свою следующую миссию на Марс, которая может быть запущена в начале 2030-х годов..
Первая индийская миссия на Марс — Mars Orbiter Mission (MOM) или «Мангальян», стартовала в 2013 году и достигла орбиты Красной планеты в 2014 году. В течение восьми лет она проводила научные исследования, но связь с ней была потеряна в 2022 году.
Следующая миссия ISRO на Марс будет более амбициозной. Учёные из Лаборатории космической физики Космического центра Викрам Сарабхай рассказали о планах использования вертолёта в миссии. Он будет нести набор устройств для исследования атмосферы Марса. Среди них датчик температуры, влажности, давления, скорости ветра, электрического поля, а также датчики пыли для измерения вертикального распределения пылевых аэрозолей.
Вертолёт должен будет летать на высоте до 100 метров над поверхностью Марса для полноценного изучения его атмосферы. В сравнении с Ingenuity, который достиг высоты 24 метра и преодолел 17 километров горизонтального расстояния, этот аппарат будет иметь большие возможности.
Ingenuity, вертолёт, который начал исследовать Марс вместе с аппаратом Perseverance в 2021 году, показал, что в тонкой атмосфере планеты возможны полёты и превзошёл все ожидания. Он успешно осуществил 72 полёта и прекратил свою миссию в январе 2024 года из-за повреждения лопастей.
Не только Индия, но и другие страны, вдохновлённые достижениями NASA, работают над созданием собственных марсианских дронов. Например, Китай разрабатывает дрон, который может сыграть важную роль в миссии по доставке образцов с Марса.