Рейды по маршруткам продолжаются в Минске

Отмечается, что сотрудники столичной ГАИ проводят профилактические мероприятия для предотвращения возможных несчастных случаев с пострадавшими и улучшения общей безопасности на дорогах.
Как отметил начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД Кирилл Буткевич, во время рейдов инспекторы проверяют, насколько водители маршруток соблюдают Правила дорожного движения и правила перевозки пассажиров. Также обращают внимание на наличие необходимых документов и техосмотр.
Усиленный контроль
Комплекс профилактических мероприятий проводится с 16 по 26 февраля. По данным ГАИ, с начала нынешнего года с участием маршруток произошло шесть аварий, в них один человек погиб и еще 15 были травмированы.
«По всей стране инспекторы проконтролируют соблюдение водителями маршрутных микроавтобусов ПДД и перевозки пассажиров в части соблюдения требований обеспечения безопасности», — сказали в Госавтоинспекции.