Какой сегодня праздник: 26 февраля

Сегодня отмечается народный праздник Мартинианов день. В церковном православном календаре это дата почтения памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). В 18 лет Мартиниан избрал путь отшельника. Он поселился в пустыне около города Кесария в Палестине и 25 лет провел там, в благочестии и добродетели. За это Господь Бог наделил его даром исцеления болезней. При жизни в пустыне его решила соблазнить падшая женщина. Чтобы усмирить плоть, Мартиниан ступил босыми ногами в огонь. Этот поступок так поразил блудницу, что она раскаялась и ушла в Вифлеемский монастырь служить Богу. Борясь со своими искушениями, Мартиниан отправился на необитаемый остров, где прожил еще несколько лет. Плел корзины и менял их на еду у корабельщика, приплывавшего к нему время от времени. Однажды во время шторма волны выбросили на берег девушку. Мартиниан помог ей, оставил воду и еду, а сам уплыл. Дельфины вынесли его на сушу. Мартиниан продолжил свои странствия. Проскитался два года, затем пришел в Афины. Там он вскоре заболел и умер (около 422 года). Какая погода стоит в этот день, такой и весна будет. Если он теплый и солнечный, такими и весенние месяцы будут. А если пасмурно и зябко, тогда весь сезон будет холодно и дождливо. Снег долго лежит, значит, весна будет холодной. Слышно звонкое пение синиц — к раннему теплу.