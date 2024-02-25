Какой сегодня праздник: 26 февраля

Что интересного произошло 26 февраля?
Ежегодно 26 февраля в Кувейте отмечается День освобождения Кувейта в честь избавления страны во время военной операции с иракской армией, проходившей
Операция по освобождению Кувейта была частью войны в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом, которая проходила на территориях Ирака, Саудовской Аравии и Кувейта и продолжалась около 7 месяцев — со 2 августа 1990 года по 28 февраля 1991 года.
Кувейт в то время поддержали страны созданной Коалиции — США, Великобритания, Саудовская Аравия, Египет и другие. 17 января 1991 года в 3 часа по багдадскому времени началась операция «Буря в пустыне», которая длилась в течение 41 дня. Цель этой войны была в выполнении решений СБ об уходе Ирака из Кувейта. Многонациональные силы Коалиции 26 февраля 1991 года освободили страну, которая находилась в иракской оккупации около семи месяцев. Но в результате этой войны с обеих сторон были многотысячные людские потери Ирака, значительные разрушения иракских и кувейтских городов и потери военной техники. Каждый год 26 февраля праздник — День освобождения Кувейта отмечается в этой стране митингами и собраниями. Этот праздник стал днем памяти погибших за свободу Кувейта.
Также сегодня Международный день неторопливости. Люди вспоминают об упущенном только в трудные и опасные моменты жизни, когда уже не располагают временем для отдыха или общения с близкими. Чтобы вспомнить, что значить жить и как наслаждаться каждым мгновением, был учрежден праздник неспешности. Международный день неторопливости отмечается ежегодно 26 февраля. Праздник зародился в Италии в 2007 году. Вместе с итальянцами событие справляют в более чем 90 городах мира, включая столицы Франции, Англии и США. Этот день стоит посвятить делам, на которые не хватает времени в будни: провести его с семьей, посетить выставку или другое культурное мероприятие.
Еще сегодня День стекломойщиков. В конце зимы начинается подготовка квартир и офисных зданий к теплому сезону: мойка окон, фасадов, витрин. Некоторые компании и жители небоскребов прибегают к услугам профессионалов. Специалистам этого дела посвящен праздник. День стекломойщиков ежегодно отмечается 26 февраля во многих странах мира. Инициатором создания события стала ассоциация американских мойщиков окон. Праздник считают своим профессиональные стекломойщики. К торжествам также может приобщиться любая хозяйка.
Также сегодня Всемирный день фисташек (World Pistachio Day) — это неофициальный праздник, который отмечается, чтобы побудить людей добавлять фисташки в свой ежедневный рацион и использовать их преимущества для здоровья. Фисташковые орехи являются членом семейства кешью. Они тесно связаны с манго и даже ядовитым плющом. Иран является мировым лидером по производству фисташковых орехов. Эта страна производит более 2000 тонн фисташек в год! Кстати, фисташки в Иране называют «улыбающимся орешком».
Исторические события 26 февраля в мире
1852-й — британский фрегат «Биркенхед» утонул близ мыса Доброй Надежды: погибли 454 человека;
1917-й — в нью-йоркской студии фирмы Victor записана первая джазовая грампластинка;
1919-й — в США в штате Аризона основали национальный парк Гранд-Каньон;
1935-й — изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар.
1954-й — в США появилась первая фотонаборная типографская машина;
1955-й — летчик-испытатель фирмы «Норт Америкэн» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости;
1991-й — Саддам Хусейн отдает приказ иракским войскам покинуть Кувейт.
Исторические события 26 февраля в Казахстане
1992-й — в Пекине состоялось подписание Протокола переговоров между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Канцелярией при Государственном совете Китайской Народной Республики по пунктам пропуска на казахстанско-китайской границе;
1999-й — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Данный документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной;
2005-й — в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области президент Казахстана открыл памятный барельеф Шокану Валиханову и Федору Достоевскому;
2010-й — в Казахстане создан казахстанско-французский центр подготовки специалистов по энергетике, электротехнике и техническому обслуживанию автоматизированных систем.
Дни рождения знаменитостей 26 февраля в мире
В 1802 году родился Виктор Гюго — французский писатель, поэт, прозаик и драматург, глава и теоретик французского романтизма. Член Французской академии (1841);
в 1928 году родился Фэтс Домино — американский пианист и вокалист, один из родоначальников рок-н-ролла. Обладатель почетной награды Grammy Lifetime Achievement Award (1987) и один из величайших музыкантов эпохи рок-н-ролла по версии журнала Rolling Stone;
в 1938 году родился Александр Проханов — советский и российский журналист, писатель, сценарист, публицист, политический и общественный деятель. Главный редактор газеты «Завтра»;
в 1954 году родился Реджеп Эрдоган — турецкий политический и государственный деятель. Президент Турции с 28 августа 2014 года, премьер-министр Турции в 2003—2014 годах;
в 1956 году родился Мишель Уэльбек — французский писатель, поэт. Лауреат премии Ноябрь за роман «Элементарные частицы» (1998) и Гонкуровской премии за роман «Карта и территория» (2010).
Кто родился 26 февраля в Казахстане
В 1939 году родился Юрий Буканов — глава русской общины Казахстана при Ассамблее народов Республики Казахстан.
в 1953 году родилась Бырганым Айтимова — депутат сената парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке.
День смерти знаменитостей 26 февраля в мире
В 2008 году умер Артут Эйзен — оперный певец (бас), народный артист СССР;
в 2011 году умер Арношт Лустиг — чешский писатель;
в 2013 году умер Виктор Сергачев — актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист РСФСР;
в 2018 году умерла Татьяна Карпова — актриса театра и кино, народная артистка СССР.
Народный праздник 26 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Мартинианов день. В церковном православном календаре это дата почтения памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). В 18 лет Мартиниан избрал путь отшельника. Он поселился в пустыне около города Кесария в Палестине и 25 лет провел там, в благочестии и добродетели. За это Господь Бог наделил его даром исцеления болезней. При жизни в пустыне его решила соблазнить падшая женщина. Чтобы усмирить плоть, Мартиниан ступил босыми ногами в огонь. Этот поступок так поразил блудницу, что она раскаялась и ушла в Вифлеемский монастырь служить Богу. Борясь со своими искушениями, Мартиниан отправился на необитаемый остров, где прожил еще несколько лет. Плел корзины и менял их на еду у корабельщика, приплывавшего к нему время от времени. Однажды во время шторма волны выбросили на берег девушку. Мартиниан помог ей, оставил воду и еду, а сам уплыл. Дельфины вынесли его на сушу. Мартиниан продолжил свои странствия. Проскитался два года, затем пришел в Афины. Там он вскоре заболел и умер (около 422 года). Какая погода стоит в этот день, такой и весна будет. Если он теплый и солнечный, такими и весенние месяцы будут. А если пасмурно и зябко, тогда весь сезон будет холодно и дождливо. Снег долго лежит, значит, весна будет холодной. Слышно звонкое пение синиц — к раннему теплу.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.