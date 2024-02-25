Ушел из жизни бывший вице-губернатор Прикамья

Уроженец Николаевска-на-Амуре закончил Пермский медицинский институт в 1967 году. Господин Боев — автор 134 научно-исследовательских работ по медицинской тематике. В разное время Владимир Боев возглавлял Уинскую ЦРБ, заведовал отделом здравоохранения Индустриального района Перми и Пермского района, работал в Пермской государственной медакадемии.