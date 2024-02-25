В посольстве РФ осудили атаку вандалов на памятник герою Великой Отечественной

«С возмущением осуждаем очередной акт вандализма, совершенный на этот раз против обелиска на могиле участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского», — говорится в заявлении посольства РФ.
В дипведомстве напомнили, что размещенный на мемориале «Вечность» памятник является одним из старейших в столице Молдовы.
«Расцениваем этот поступок как проявление бесчеловечности и кощунства по отношению к истории и подвигам наших предков».
В диппредставительстве выразили надежду, что данные противоправные выходки не останутся без внимания правоохранительных органов Молдовы, и будут предприняты все необходимые меры для поиска и наказания виновных.
«Наш долг перед героями Великой Отечественной войны требует непреложного уважения и защиты памяти о них», — подчеркнули в посольстве.