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В посольстве РФ осудили атаку вандалов на памятник герою Великой Отечественной

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Посольство России в Молдове осудило очередную атаку вандалов на памятники героев Великой Отечественной войны.
Источник: Sputnik.md

«С возмущением осуждаем очередной акт вандализма, совершенный на этот раз против обелиска на могиле участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского», — говорится в заявлении посольства РФ.

В дипведомстве напомнили, что размещенный на мемориале «Вечность» памятник является одним из старейших в столице Молдовы.

«Расцениваем этот поступок как проявление бесчеловечности и кощунства по отношению к истории и подвигам наших предков».

заявили в посольстве.

В диппредставительстве выразили надежду, что данные противоправные выходки не останутся без внимания правоохранительных органов Молдовы, и будут предприняты все необходимые меры для поиска и наказания виновных.

«Наш долг перед героями Великой Отечественной войны требует непреложного уважения и защиты памяти о них», — подчеркнули в посольстве.