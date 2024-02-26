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Родители уфимских школьников не хотят замены английского языка на китайский

В Уфе родители не хотят замены английского языка на китайский в школах.

Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Так, 78 процентов родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского общественность тоже относится настороженно: 59 процентов выступили против.

К вопросу «Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения?» общество относится осторожно: 59 процентов опрошенных против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности.

При этом, сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 13процентов. С их точки зрения, стратегическое партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.

образование