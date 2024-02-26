Родители уфимских школьников не хотят замены английского языка на китайский

К вопросу «Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения?» общество относится осторожно: 59 процентов опрошенных против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности.