Родители уфимских школьников не хотят замены английского языка на китайский

Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Так, 78 процентов родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского общественность тоже относится настороженно: 59 процентов выступили против.
К вопросу «Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения?» общество относится осторожно: 59 процентов опрошенных против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности.
При этом, сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 13процентов. С их точки зрения, стратегическое партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.