В Ростове новая рабочая неделя будет солнечной, тёплой и ветренной

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 26 февраля, в Ростове будет солнечно и до +6С днём. Ко 2 марта, в воскресенье, воздух в донской столице прогреется до +10С, но будет пасмурно. Кстати, предстоящая неделя обойдётся без осадков, но будет ветрено: до 9,7 м/сек в понедельник и в середине недели. К вечеру четверга ветер утихнет до 2,0 м/ сек и до конца недели будет не выше 4,3 м/сек. Направление ветра в течение недели будет меняться.