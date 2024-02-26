В Петербурге прогремела церемония награждения премии «Золотой граммофон»

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В этом году концерт «Золотого граммофона» имеет благотворительный подтекст. Ведущие в самом начале шоу отметили, что артисты отказались от своих гонораров в помощь нуждающимся. Также само мероприятие началось с патриотических песен, а на сцену вышли военнослужащие.
Зрители Ледового дворца увидели выступления Григория Лепса, Сергея Лазарева, Мари Краймбрери, Артура Пирожкова, Мити Фомина, Ирины Дубцовой, Юлии Савичевой, группы «Земляне», Дениса Клявера и других российских звезд.
Большое внимание публики привлек король поп-эстрады Филипп Киркоров. Артист показался на ковровой дорожке в черно-белом костюме и с минимумом аксессуаров. Певец рассказал, что соскучился по концертам и фанатам.