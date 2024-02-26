В Петербурге прогремела церемония награждения премии «Золотой граммофон»

В этом году концерт «Золотого граммофона» имеет благотворительный подтекст. Ведущие в самом начале шоу отметили, что артисты отказались от своих гонораров в помощь нуждающимся. Также само мероприятие началось с патриотических песен, а на сцену вышли военнослужащие.