Нижегородская модель Наталья Водянова рассказала, что берет с собой в путешествия

Нижегородская модель Наталья Водянова в интервью журналу VOGUE (18+) рассказала, что берет с собой в путешествия.
Одна из самых дорогих сердцу супермодели вещей — дневник. Водянова приобрела его в университете, где учится ее сын. Когда родные далеко, то этот дневник напоминает о близких и именно туда Наталья записывает свои мысли.
Бирюзовый шелковый шарфик напоминает о Париже. Также как и шоколад от французского дома сладостей La Maison du Chocolat, который любит Наталья.
После полета Водянова всегда выглядит свежо благодаря маслу для губ и прически, которую она делает прямо в самолете при помощи шпилек.
Также в сумочке Натальи есть флакон сыворотки с витамином С, которая помогает сделать кожу лица свежей и отдохнувшей. Обязательно в сумочке девушки есть любимые духи.
Побороть тревогу во время перелетов помогает японская щетка-массажер. С ее помощью Водянова делает себе массаж головы.
Также во время перелета у Натальи всегда есть книга — это помогает уснуть в полете. А эфирное масло ромашки оказывает успокоительный эффект и также помогает уснуть.
Также в сумке Натальи всегда лежит православный акафист «Слава Богу за всё». Модель рассказала, что во время полета всегда молится и благодарит господа за все мирские блага.
Напомним, фото Натальи Водяновой появлялось на обложках журналов в 28 странах.