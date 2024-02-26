Росомаху заметили в селе на востоке Казахстана

«Ни к одному дикому зверю подходить нельзя. Ведь спуститься к людям он может по разным причинам, в том числе и при болезнях, поэтому рисковать не стоит, — сказал Стаценко. — А в случае с росомахой тем более — это универсальный хищник, причем очень бесстрашный и коварный. Несмотря на свои размеры, росомаха может убить добычу во много раз крупнее себя, например, взрослого оленя или марала. Сейчас возле рек Бухтарма, Тургусун много лосей, некоторые животные обессилены, измотаны морозами. А для росомахи это хорошая добыча».