Какой сегодня праздник: 26 февраля

В 2014 году в Симферополе прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне — у стен парламента собрались сторонники пророссийских сил, чтобы выразить свой протест против государственного переворота в Киеве, и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы. В ответ лидеры запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа»* собрали группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России «Правого сектора»*. Произошли массовые столкновения, в результате которых погибли участники митинга со стороны пророссийских сил Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 человек получили ранения.