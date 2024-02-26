Какой сегодня праздник: 26 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. 26 февраля 2014 года в Симферополе прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне.
Знаменательные события
В 2014 году в Симферополе прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне — у стен парламента собрались сторонники пророссийских сил, чтобы выразить свой протест против государственного переворота в Киеве, и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы. В ответ лидеры запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа»* собрали группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России «Правого сектора»*. Произошли массовые столкновения, в результате которых погибли участники митинга со стороны пророссийских сил Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 человек получили ранения.
* Запрещенные в РФ организации.
В 1712 году указом Петра I в Российской империи был основан Тульский оружейный завод.
В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре по просьбе ученого Шарля Седийо найти подходящее название микроорганизмам придумал термин «микроб» (от греч. μικρός — малый и βίος — жизнь).
В 1935 году шотландский изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания радара.
В 1936 году в немецком городе Штутгарте был выпущен первый автомобиль «Фольксваген».
Что празднуют в мире
Планета отмечает оригинальный праздник — Всемирный день неторопливости. Его придумала итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунг: «Не торопись и насладись моментом». В этот день принято отдавать предпочтение делам, на которые «хронически не хватает времени» — театрам, хобби, чтению.
Еще один забавный праздник приходится на 26 февраля — День поиска норы спящего лета. Видимо, его придумали те, кто очень любит тепло и прятки. Особенно весело праздник проходит в детских учреждениях — детсадах, секциях, анимационных студиях.
Также в этот понедельник можно отметить День термоса, Всемирный день фисташек, День рассказывания сказок. Профессиональные праздники у стекломойщиков и слесарей. Именины у Зои, Фотинии, Светланы, Симеона, Стефана, Веры, Анны, Ивана, Михаила, Василия, Павла, Евгения, Владимира.
Кто родился
26 февраля 1802 года родился французский писатель Виктор Гюго — основоположник французского романтизма, вошедший в историю как борец за свободу и гуманистические идеалы. Произведения Гюго, покорившие мир: «Человек, который смеется», «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери».
В 1869 году на свет появилась советская революционерка, партийный деятель, жена и соратница Ленина Надежда Крупская. Она одна из создателей советской системы народного образования, целью которого было не только обучение, но и идейное воспитание. Крупская также автор многочисленных работ о Ленине.
В 1929 году родился американский промышленник, изобретатель джинсов Леви Страусс.
В 1941-м родился советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Евгений Жариков. Зритель полюбил его за роль молодого дипломата Вадима в комедии про дикарей-курортников «Три плюс два». Жариков снялся в фильмах «Рожденная революцией», «Долгая дорога в дюнах», «Первая конная», «Я остаюсь» и других.
Также 26 февраля родились президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк.
* Запрещенные в РФ организации.