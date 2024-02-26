Сибирский антициклон: чего ждать от погоды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
«Ветер восточный 7−12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью −1…+4 градуса, на южном побережье до +8, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8», — говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6, днем +13…+15 градусов.