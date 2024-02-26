Что можно и нельзя делать в Мартынов день 26 февраля, который называют Мартиниана

Православная церковь 26 февраля 2024 года вспоминает святого Мартиниана Кесарийского, который считается укротителем блудных страстей. В народе празднуют Мартынов день, или Мартиниана.
Что нельзя делать 26 февраля
Не следует лениться, так как можно потерять все свои сбережения. Запрещено ругаться и провоцировать ссоры с близкими людьми, а также родственниками. Считается, что они могут затянуться на долгое время. Нельзя давать в долг и брать взаймы. Кроме того, 26 февраля женщины не занимались рукоделием, чтобы не испортить зрение.
Что можно делать 26 февраля
Как правило, 26 февраля проводили генеральную уборку. А еще занимались бытовыми делами. Также в Мартынов день было принято оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, а также подавать милостыню.
Согласно приметам, снег, который еще не тает, предупреждает про холодную весну. В том случае, если снег начал подтаивать, то это говорит про теплую весну. На позднюю весну указывает пасмурная погода 26 февраля.