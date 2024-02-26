Что можно и нельзя делать в Мартынов день 26 февраля, который называют Мартиниана

Не следует лениться, так как можно потерять все свои сбережения. Запрещено ругаться и провоцировать ссоры с близкими людьми, а также родственниками. Считается, что они могут затянуться на долгое время. Нельзя давать в долг и брать взаймы. Кроме того, 26 февраля женщины не занимались рукоделием, чтобы не испортить зрение.