В Хабаровске 26 февраля дневная температура поднимется до −6 градусов

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице и на большей части территории региона без осадков. На юге края ночью −17 −21, днем −4 −9, ветер северный, 5−10 м/с. В центральных районах ночью −20 −32, днем −7 −17, ветер различных направлений, 4−10 м/с. На севере края ночью −23 −30, днем −10 −21, ветер западных направлений, 3−12 м/с.