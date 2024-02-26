Что произошло в Иркутске в ночь на 26 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутске мужчина в возрасте 31 года стоит перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти его подчиненного. По данным Следственного комитета, 21 ноября 2023 года владелец автомойки на улице Старо-Кузьмихинской напал на 44-летнего сотрудника и нанес ему тяжелые телесные повреждения. Последствия этого конфликта — мужчина скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа. Причины возникновения конфликта остаются неясными.