Что произошло в Иркутске в ночь на 26 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутске мужчина в возрасте 31 года стоит перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти его подчиненного. По данным Следственного комитета, 21 ноября 2023 года владелец автомойки на улице Старо-Кузьмихинской напал на 44-летнего сотрудника и нанес ему тяжелые телесные повреждения. Последствия этого конфликта — мужчина скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа. Причины возникновения конфликта остаются неясными.
В ночь на 25 февраля в городе Братск произошел пожар в жилом доме по адресу улица Янгеля. Владельцы дома, мужчина и женщина, находились внутри во время возгорания и получили ожоги, после чего были доставлены в больницу. По результатам проведенного расследования эксперты установили, что причиной пожара стала неисправность печи.
В репертуаре Иркутского ТЮЗа имени Вампилова появилась постановка под названием «Вафельное сердце». Все актерские роли в этом спектакле исполняют школьники, обучающиеся в драматической студии «АЛЕКСАНДРиЯ», которая является частью театра. Режиссером выступает Павел Матушевич.