Из-за отключения света во Владивостоке не работает светофор на трафиковой дороге

На одном из важных перекрестков во Владивостоке в понедельник, 26 февраля, не работает светофор, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения», объект отключен из-за отсутствия электроэнергии.