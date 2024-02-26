Из-за отключения света во Владивостоке не работает светофор на трафиковой дороге

На одном из важных перекрестков во Владивостоке в понедельник, 26 февраля, не работает светофор, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения», объект отключен из-за отсутствия электроэнергии.
Речь идет о светофоре на перекрестке улицы Выселковая — поворота на Китай-город.
«Объект временно отключен в связи с плановыми работами на сетях “Оборонэнерго”. Ориентировочное время окончания работ 18.00», — отметили специалисты.
Водителей в связи с неудобствами призвали быть внимательными при проезде участка.