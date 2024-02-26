Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 26 февраля

В Хабаровском районе завели уголовное дело после нападения собак на ребенка. Жертвой разъяренных псов стала пятилетняя девочка — у нее глубокая рана на ноге. Помочь ребенку вовремя успели очевидцы. В противном случае даже страшно представить, чем бы все закончилось.