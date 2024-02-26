Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 26 февраля

Следователи краевой столицы устанавливают обстоятельства жестокого убийства, совершенного в местной гостинице. Предполагается, что 35-летний житель Москвы до смерти забил постояльца отеля на улице Суворова. Тело 41-летнего мужчины нашли там еще 21 февраля. Обстоятельства драки предстоит выяснить СК.
В Хабаровском районе завели уголовное дело после нападения собак на ребенка. Жертвой разъяренных псов стала пятилетняя девочка — у нее глубокая рана на ноге. Помочь ребенку вовремя успели очевидцы. В противном случае даже страшно представить, чем бы все закончилось.
Массовая авария произошла в Хабаровске вечером 26 февраля. На улице около кинотеатра «Гигант» в ДТП попали сразу семь машин. При этом вызывать сотрудников ГИБДД никто не собирался: там о произошедшем узнали из социальных сетей.