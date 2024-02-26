На авторынке дефицит машин с пробегом: в чем дело?

Покупка автомобиля теперь роскошь, ведь подержанные авто на рынке редеют, сообщил руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов. По его словам, сейчас трудно купить машину с пробегом по трем причинам.
Прежде всего продажи таких автомобилей падают из-за запрета на ввоз машин с объемом двигателя более 1,9 л из Японии. Также из Страны восходящего солнца перестали поставлять гибридные модели и электрокары. По данным «Автостата», более половины подержанных машин в Россию привозили именно из этой страны, сообщил Тимерханов. Помимо Японии сократились поставки авто с пробегом из Армении, Грузии, Казахстана. Кроме того, по кошелькам российских водителей ударило повышение ставки утильсбора.
Также существенно повлияло на падение продаж на авторынке повышение ключевой ставки и подорожание кредитов.
«По нашей оценке, по итогам декабря 2023 года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составила примерно 1,6 млн рублей, рост за прошлый год более 30%», — сообщил директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.
Ко всему перечисленному добавляется нежелание водителей расставаться со старыми автомобилями. Так, в 2023 году срок владения машиной составил около семи лет, в предыдущие годы он был меньше, пишет Forbes (16+).