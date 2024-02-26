На авторынке дефицит машин с пробегом: в чем дело?

Прежде всего продажи таких автомобилей падают из-за запрета на ввоз машин с объемом двигателя более 1,9 л из Японии. Также из Страны восходящего солнца перестали поставлять гибридные модели и электрокары. По данным «Автостата», более половины подержанных машин в Россию привозили именно из этой страны, сообщил Тимерханов. Помимо Японии сократились поставки авто с пробегом из Армении, Грузии, Казахстана. Кроме того, по кошелькам российских водителей ударило повышение ставки утильсбора.