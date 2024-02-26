Центр гимнастики появится в Приморье

Центр спортивной и художественной гимнастики появится в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующее соглашение о сотрудничестве с всероссийскими федерациями спортивной и художественной гимнастики подписал губернатор края Олег Кожемяко.
Федеральный спортивно-тренировочный центр будет создан по поручению президента России Владимира Путина. Для Приморья этот грандиозный проект, безусловно, имеет огромное значение — местные спортсмены получат возможность тренироваться в залах такого уровня.
«Мы сделали все, чтобы этот проект состоялся, чтобы наши спортсмены уверенно себя чувствовали на форпосте России в Тихом океане, чтобы было больше золотых медалей», — добавил глава региона.
Как уточнили в пресс-службе правительства края, центр гимнастики — первое из сооружений, которое построят в рамках масштабного федерального проекта. Также в него войдут центры по подготовке в области спортивной и художественной гимнастики, центр развития хоккея, центры бокса, водных видов спорта, легкой атлетики, а также академия тенниса.