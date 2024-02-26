Центр гимнастики появится в Приморье

Как уточнили в пресс-службе правительства края, центр гимнастики — первое из сооружений, которое построят в рамках масштабного федерального проекта. Также в него войдут центры по подготовке в области спортивной и художественной гимнастики, центр развития хоккея, центры бокса, водных видов спорта, легкой атлетики, а также академия тенниса.