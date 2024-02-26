Победу на зимних играх «Дети Приморья» одержала команда провинции Цзилинь

Завершились первые международные зимние спортивные игры «Дети Приморья». В течение четырех дней в восьми видах спорта был разыгран 31 комплект медалей. Общекомандный зачет выиграла сборная команда провинции Цзилинь из КНР. У нее — 7 золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда.
Основной вклад в общую победу представителей китайской провинции внесли мастера шорт-трека. Они выиграли в этом виде скоростного бега на коньках все 6 золотых медалей. Еще одна победа пришла к этой команде в соревнованиях керлингистов.
Сборная команда Владивостока заняла второе место: 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Зато хозяева выиграли медали в шести из восьми видах спорта игр «Дети Приморья»: хоккее, фиджитал-хоккее, сноуборде, фигурном катании, керлинге и горнолыжном спорте. Только в шорт-треке и лыжных гонках команда Владивостока осталась без наград.
Всего медали разного достоинства получили представители 17 команд.
«Мы доказали, что можем проводить соревнования столь высокого ранга. И уже готовимся к следующему проекту», — сообщил руководитель первых зимних международных игр «Дети Приморья» Эльмир Валитов.