Новосибирцы хотят вернуть деньги за концерт Zivert

В Новосибирске местные жители хотят вернуть деньги за концерт Zivert. Мероприятие не отменяли, а перенесли. Он должен был состояться 24 февраля.
Мероприятие было запланировано на «Локомотив-Арене». Однако из-за проблем со здоровьем артистка отменила все выступления до осени 2024 года. Об этом Zivert заявила в своих социальных сетях. Также концерты отменили и в других городах России.
«Певица отменила все выступления до осени 2024 года по состоянию здоровья», — говорится сообщение на сайте «Локомотив-Арены».
Сотрудники «Локомотив-Арены» советуют новосибирцам обращаться к билетным организаторам по поводу возврата денег за билеты.
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