Лучшего охотника выберут в Хабаровском крае

В Амурском районе Хабаровского края традиционно выберут лучшего мэргэна, другими словами — охотника. Праздник пройдет в регионе уже в седьмой раз. Мероприятие обычно проводят в селах Омми, Ачан и Джуен. В этот раз все соберутся в Омми.
— День охотника неспроста проводится в начале весны. Именно в это время мэргэны возвращались из тайги с охоты на крупных животных. По этому случаю устраивали праздник, — рассказали в администрации Амурского района.
Для гостей уже придумали насыщенную и разнообразную программу. Их познакомят с традициями и культурой коренных народов Севера. Традиционно все желающие смогут попробовать национальные блюда и принять участие в национальных соревнованиях.
Начало праздника охотника запланировано на 12 часов 2 марта, уточнили в районной администрации. Всех гостей будут ждать в селе Омми.