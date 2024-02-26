Лучшего охотника выберут в Хабаровском крае

В Амурском районе Хабаровского края традиционно выберут лучшего мэргэна, другими словами — охотника. Праздник пройдет в регионе уже в седьмой раз. Мероприятие обычно проводят в селах Омми, Ачан и Джуен. В этот раз все соберутся в Омми.