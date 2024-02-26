Жители Хабаровского края смогут бесплатно стерилизовать своих животных

В Хабаровском крае пройдет день стерилизации животных. Акция SpayDay состоится 27 февраля и продлится только в эту дату.
Провести бесплатную операцию для животных смогут только зоозащитники и волонтеры. Те, кто не входит в эту категорию, тоже смогут получить приятный бонус — скидку в 50% на стерилизацию питомца. Однако количество мест по этой акции ограничено.
— Стерилизация — это не только забота о здоровье животных, но и способ контролировать их численность и предотвратить бесконтрольное размножение, — уточнили в КГБУ «Хабаровская краевая СББЖ».
Записаться на бесплатную стерилизацию могут хозяева 100 животных, а попасть на акцию со скидкой получится в течение всего марта у 450 владельцев, отметили в клинике.
Стерилизация проводится во всех клиниках, адреса, номера телефонов и время работы которых можно посмотреть по ссылке.