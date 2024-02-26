Проезд по улице Писарева ограничат до 26 марта в Новосибирске

В Новосибирске с 26 февраля ограничат движение транспорта по улице Писарева. Об этом сообщила мэрия города.
«С 26 февраля по 26 марта на 3,5 метра будет сужена проезжая часть в районе дома № 95а на ул. Семьи Шамшиных», — говорится в сообщение.
Данное решение объяснили необходимостью проведения земляных работ по реконструкции сетей водоснабжения на улице Семьи Шамшиных. Работы проводит компания «Квартал Мылзавод. Новосибирск. Специализированный застройщик».
Автомобилистов просят руководствоваться временными знаками дорожного движения.
Напомним, в Новосибирске расчистили дорогу из элитного поселка «Дубравушка».