Весна идет? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 26 февраля по 3 марта

Февраль все еще не дает расслабиться сибирякам, продолжая доказывать, что он — зимний месяц. С утра в понедельник, 26 числа, столбики уличных термометров застыли у отметки всего на пару градусов выше −30. Днем, правда, потеплеет до −10…-12, осадков не ожидается. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 26 февраля по 3 марта. Кстати, к выходным потеплеет, но обо всем по порядку.
Погода в Иркутске на неделю с 26 февраля по 3 марта
В понедельник в областном центре также переменная облачность и переменный ветер со скоростью до 2−7 м/с. И, судя по всему, потепление начнется уже в первый рабочий день. В ночь на вторник в Иркутске уже не около тридцати градусов, а −21, облачно и без осадков. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
— Днем 27 февраля в Иркутске облачно, небольшой снег, его вероятность 91%, выпадет до 0.5 миллиметров осадков, — говорят метеорологи. — Ветер подует северо-западный со скоростью 3 м/с. Что касается температуры воздуха, прогнозируем до −13 градусов.
Небольшой снег — до 0.6 миллиметров — обещают специалисты и в ночь на среду. Ожидается облачная погода и до −18. Днем 28 числа облачно, но без осадков и до −11.
Год 2024 — високосный, а это значит, что в феврале нынче на 1 день больше. В ночь на 29 февраля в столице Приангарья приморозит до −23, но день будет теплее предыдущих на неделе — термометры покажут на улицах города всего лишь −7 градусов. В течение суток облачно, без осадков и без сильного ветра.
Пятница обещает быть по настоящему весенней не только по календарю, но и по прогнозу погоды. Да, в ночь на 1 марта в Иркутске еще −16 градусов, а вот днем всего −4.
— 1 марта в региональном центре есть 73-процентная вероятность, что пройдет снег, — уточняют специалисты Гидрометцентра страны. — Выпадет до 0.4 миллиметров осадков. Ветер подует южный со скоростью 3 м/с.
Погода в Иркутске на неделю с 26 февраля по 3 марта: прогноз на выходные
Небесная канцелярия подарит сибирякам теплые выходные дни. В субботу ночью в городе −15, а днем всего −2. Стоит отметить, что по прогнозу 2 марта стоит небольшой кратковременный снег, но, согласитесь, он совсем не омрачит общей картины.
В ночь на 3 марта в Иркутске, по данным портала Гисметео, до −13, а днем −5. День также будет облачным и снежным.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 26 февраля по 3 марта.