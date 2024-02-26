Весна идет? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 26 февраля по 3 марта

Февраль все еще не дает расслабиться сибирякам, продолжая доказывать, что он — зимний месяц. С утра в понедельник, 26 числа, столбики уличных термометров застыли у отметки всего на пару градусов выше −30. Днем, правда, потеплеет до −10…-12, осадков не ожидается. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 26 февраля по 3 марта. Кстати, к выходным потеплеет, но обо всем по порядку.