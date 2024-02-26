«Орал и визжал»: за что известный российский стилист извинился перед фанатами из Владивостока

Известный российский стилист Александр Рогов, прибывший в приморскую столицу, извинился перед своими фанатами. По словам самого модельера, он накричал на людей. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Извинился Александр Рогов перед фанатами в своем telegram-канале, записав видеообращение:
«Это кружочек для тех, на кого я орал и визжал в “Калина Молл”. Извините, что так вышло. Но вы мешали работе, не давали сосредоточиться на съемке. Это было не со зла. Владивосток, вы ж не дикие, вы супер».
В комментариях под видео многие поддержали Александра и не стали как-либо осуждать за произошедшее.
Напомним, жители Владивостока предполагают, что новая участница проекта вероятнее всего живет в районе ЖК «Молодежный», ведь здесь стилист сфотографировался с букетом тюльпанов.
После приморской столицы модельер планирует отправиться в Иркутск.