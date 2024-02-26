Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Каждый второй хабаровчанин использовал возможность получения налогового вычета

При этом женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины.
Источник: Freepik

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие представители экономически активного населения из города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

Большинство хабаровчан знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и проч.: каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 17% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые.

Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.

Количество горожан, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

6 из 10 горожан, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. Каждый пятый — с помощью финансовых консультантов, каждый девятый — с помощью друзей и родственников.

Сложность заполнения налоговой декларации те, кто ее ни разу не подавал, оценивают на 3,4 балла из 5, а те, кто подавал — всего на 2,5 балла.

налоги