Каждый второй хабаровчанин использовал возможность получения налогового вычета

Большинство хабаровчан знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и проч.: каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 17% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые.